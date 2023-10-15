Известный блогер на "Голосі країни-13" потрясающе перепел хит Святослава Вакарчука

Блогер-миллионник Влад Шериф на "Голосе країни-13" удивил своим выступлением.

Вокалист из команды Артема Пивоварова вышел на сцену в "кросс-батлах" в новом эпизоде шоу. Во время выступления Влад ошеломил своим исполнением хита лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Друг".

От лирического поступления блоггер перешел к мощной кульминации, в которой излил все свои эмоции. Зрители и звездные тренеры были поражены силой голоса вокалиста. Эффектным завершением номера Влада стало то, что он упал на колени перед залом.

Такое зажигательное выступление вызвало шквал оваций и выкрики с поддержкой поклонников блогера. Пивоваров был также очень доволен пением своего подопечного и заметил, что в любом случае Владу следует продолжать заниматься своей певческой карьерой.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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