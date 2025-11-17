Известный блогер-плиткарь раскрыл сумму, которую ему хотели дать за молчание о звездах и порчу репутации

Богдан Беспалов

Украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл, какие суммы ему предлагали за заказные материалы о звездах и за то, чтобы он промолчал об определенных скандальных темах.

Как известно, уже не один год звезда Сети активно следит за шоу-бизнесом и имеет базу своих инсайдеров. Ему неоднократно поступали сливы о популярных звездах Украины и проектах. В свою очередь он анонимно освещает полученную информацию в соцсетях. По его словам, это не всегда нравится медийным людям, поэтому время от времени ему поступают предложения молчания за деньги.

Одним из случаев стала попытка повлиять на его контент перед премьерой шоу «Холостяк» на СТБ. По словам блогера, ему позвонил человек, связанный с Верховной Радой, и попросил ничего не рассказывать ни о реалити, ни о главном герое сезона — актере Тарасе Цимбалюке.

«Говорят: „Сколько хочешь? Мы готовы договариваться“. Шоу „Холостяк“ и Тарас Цимбалюк. Ты не должен ничего сливать — ни о шоу, ни о девушках, ни о Тарасе прежде всего». Но я же не стол заказов и мы не договорились», — пересказал блогер в интервью Алине Доротюк.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Беспалов также утверждает, что давление испытывал и со стороны команды Анны Тринчер. Но блогер непоколебимо стоит на своем и говорит, что принципиально не соглашается на подкуп в пользу репутации: «Там нажали, там подключили серьезного дядю, а я говорю „нет“. Потому что завтра я возьму деньги и потеряю все, над чем я работал годами».

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Беспалов признается, что кроме молчания, ему поступали предложения «очернить репутацию». Он утверждает, что в свое время речь шла о сумме от 20 тысяч долларов и выше.

«От 20 тыс. долларов предлагали. В наших условиях, считаю, это не копейки. Это грубо говоря один корпоратив Нади Дорофеевой. Конечно, есть соблазн» — отметил блогер.

