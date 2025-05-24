Известный блогер подколол Анатолия Анатолича за потерянный вес и "Оземпик": ведущий забавно отреагировал

Анатолий Анатолич и Алексей Дурнев

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Украинский блогер Алексей Дурнев прокомментировал эффектное похудение ведущего Анатолия Анатолича.

Так, под одним из постов Анатолия блогер предположил, что он похудел с помощью употребления препарата "Оземпик". Как известно, он был предназначен для диабетиков, но некоторые его используют не по назначению. Именно таким методом, по мнению Дурнева, шоумен похудел на 10 кг.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич решил ответить блогеру и раскрыть правду своего похудения за короткое время. Поэтому он опубликовал кадры с пробежки и в шуточном формате упрекнул Алексея, что он не прав. В частности, показал средний палец в процессе бега и назвал его "оземпиковым". Более того, на этом шоумен не остановился и лично обратился к звезде Сети с предложением встретиться на пробежку.

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Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

В свою очередь Дурнев объяснил свою позицию. Он признался, что на самом деле Анатолич "красивый", но в последних постах его внешний вид показался ему подозрительным. И насчет пробежки, то пообещал поговорить лично.

"Анатолич, не обижайся. Ты очень красивый. Просто в том видео с Аленой ты как с креста снят. Сам посмотри. А по поводу побегать пишу. Всем хорошего дня", - ответил блогер.

Между тем жена ведущего Юла подытожила, что на самом деле за таким эффектным похудением Анатолия стоит исключительно его режим и бешеный темп жизни: "Это лицо многодетного отца, который в войну делает ремонт дома, когда все материалы умножаются на два. А еще лицо человека, который занимается спортом 24/7. Напомни, сколько у тебя марафонов и детей? А еще человека, который каждое утро ведет утреннее шоу на радио и просыпается в 5:00. И ложится после 23:00, потому что дома не спят дети. А главное - человека, который имеет силу воли наконец за 10 лет похудеть до конца. А не просто плюс-минус 10 кг".

Напомним, недавно певица Руслана показала, как выглядит в 52 года и очаровала своей красотой. Кроме того, рассекретила сумму средств, которые по случаю праздника перечислит на ВСУ.

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