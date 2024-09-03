Известный блогер показался с Klavdia Petrivna и раскрыл, какой она выглядит в реальной жизни

Известный украинский блогер Олег Машуковский показал, как выглядит загадочная певица Klavdia Petrivna, она же Соломия Опришко, в реальной жизни.

Многие из знаменитостей знали, кто же прячется за сценическим образом. Впрочем, большинство из них до последнего держали интригу и не раскрывали личность исполнительницы, пока она сама этого не сделала. И вот, во время своего второго большого концерта во "Дворце спорта", который состоялся 31 августа, артистка наконец-то подтвердила, что она – Соломия Опришко.

Теперь звезды активно публикуют кадры с певицей. Совместным снимком из Klavdia Petrivna в своем TikTok поделился Олег Машуковский. На фото Соломия Опришко была изображена без сценического образа, а ее лицо не скрывал профессиональный макияж.

Олег Машуковский и Klavdia Petrivna

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о Klavdia Petrivna. Предлагаем узнать, как артистка стала популярной, как выглядит без сценического образа и в какие скандалы уже успела попасть.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

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