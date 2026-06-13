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Известный блогер попал в жуткое ДТП с 5-летним сыном: видео аварии и фото разбитого авто за 350 тыс. долл.
Жена Сергея Данильца прокомментировала ДТП, а также сообщила, в каком состоянии находятся ее сын и муж.
Украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец попал в жуткое ДТП на спорткаре за 350 тыс. долл. В этот момент в салоне находился его 5-летний сын.
Авария произошла 12 июня. Жена Сергея — блогерша Анастасия — уже прокомментировала ДТП. Она объяснила, что ее муж ехал на спорткаре Aston Martin DB12 за продуктами. Это было после дождя, поэтому асфальт был мокрым, а на дороге были лужи. В конце концов, автомобиль с задним приводом начало заносить, а Сергей не справился с управлением и въехал в ограждение.
Перед автомобилем получил серьезные повреждения. Однако, к счастью, с Сергеем Данильцем и его сыном все хорошо. Как говорит Анастасия, они отделались легкими травмами, которые получили от сработавших подушек безопасности.
«Машина с задним приводом и лужи после дождя. Слава Богу, что все целые и здоровые. Берегите себя и осторожно в дождь. Сергей не дрифтовал и не хотел дрифтовать. Он просто ехал с ребенком за продуктами. Машину просто занесло. Есть видео, где видно, как он ехал», — прокомментировала блогерша.
Отметим, Сергей Данилец уже не в первый раз попадает в ДТП. В июне 2023 года с его участием произошла серьезная авария в центре Киева. Тогда блогер не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный столб. Сергей Данилец получил серьезные повреждения, что его с места ДТП сразу госпитализировали в больницу.
Напомним, в конце мая блогерша Vikunciy попала в жуткую аварию на трассе «Киев — Одесса». К сожалению, ее не удалось спасти. В результате ДТП авто загорелось, а Vikunciy погибла на месте.