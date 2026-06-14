Известный блогер после жуткого ДТП на спорткаре впервые вышел на связь и раскрыл, что произошло

Сергей Данилец попал в ДТП

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Украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец впервые после жуткой аварии вышел на связь и раскрыл, что на самом деле произошло.

Спортсмен попал в ДТП 12 июня. Он ехал за рулем спорткара и не справился с управлением. В момент аварии в автомобиле был 5-летний сын Сергея Данильца. Блогер говорит, что авто действительно нуждается в навыках, чтобы им пользоваться. Однако, по словам фитнес-тренера, он может назвать себя опытным водителем. Блогер говорит, что 12 июня спорткар стало просто заносить на мокром асфальте. Сергей Данилец признается, что сам не понимает, почему так произошло. Он предполагает, что мог наехать на полосу.

«Была очень мокрая дорога. Я развернулся, машину чуть-чуть забросил. Стабилизация была включена, и я прекрасно понимал, что стабилизация выровняет машину. Закинуть авто в такой поворот просто прикольно. Авто выравнивается с поворота, спокойно уезжаем. Где-то треть газа я нажал, слушаю музыку расслабленный. Смотрю, сначала авто немного не цепляется, но еду прямо и все выравнивается. Только хочу перестроиться, его резко бросает и раскручивает. Я до сих пор не понял, что произошло. На полосу, может наехал, на лужу…», — говорит блогер.

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Сергей Данилец также признался, что в момент аварии больше всего испугался за находившегося на пассажирском сиденье сына. К счастью, они не получили серьезных травм. По словам спортсмена, удар не был сильным, и к тому же скорость невелика. Поэтому, травм удалось избежать.

«Я просто смотрел на сына, держал его рукой, пытался как-то… Эта картинка самая страшная, которая только может быть в жизни. Я этого никогда, вероятно, не забуду. Нас бросило в отбойник. Удар был не сильный, потому что скорость была небольшой. Я сыну пытался открыть пассажирскую дверь, но она заблокирована. Я взял его на руки, выломал водительскую дверь, она тоже была заблокирована. Мы выходим, все хорошо», — говорит блогер.

Отметим, Сергей Данилец попал в ДТП 12 июня. Вместе с ним в спорткаре находился его пятилетний сын. Жена фитнес-тренера уже рассказывала, в каком состоянии ее муж и ребенок после аварии, и показывала фото разбитого автомобиля.

Кстати, сам Сергей Данилец не в первый раз попадает в ДТП. В июне 2023 блогер в центре Киева не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Мужчина тогда получил серьезные травмы и долго восстанавливался.

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