Известный блогер признался Тине Кароль в любви прямо на ее концерте: певица удивила реакцией

Украинская певица Тина Кароль отыграла концерт во Львове, который не прошел без сюрпризов.

Выступление исполнительницы посетил известный львовский блогер Николас Карма. Конечно же, он сначала поинтересовался нарядами артистки. На сцене звезда выступала в корсете, стоимость которого 7,5 тысячи гривен, в длинной юбке за 3 тысячи гривен и босоножках на каблуке, которые обошлись Кароль в 5,2 тысячи гривен.

Это еще не все. Николас Карма пришел не с пустыми руками, а с большим букетом красных роз, который он вручил певице. Кроме того, он неожиданно прямо на сцене перед публикой признался Тине Кароль в любви.

Тина Кароль прямо во время концерта рассекретила стоимость своего наряда

"Искренне спасибо вам за то, что вы у нашей страны есть. Пусть это разлетается… Я вас люблю, Тина Кароль! Люблю вас!" – объявил блогер.

Тем временем Тина Кароль в шутку попросила Карму встать на одно колено, чтобы это выглядело, словно он делает предложение. Блогер выполнил просьбу звезды и еще раз громко повторил: "Люблю вас".

Напомним, а вот известный певец Алексей Диброва на днях неожиданно назвал Тину Кароль "стервой", правда, в хорошем смысле этого слова, ведь добавил, что она - прекрасна. Также артист признался, о чем жалеет из-за исполнительницы.

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