Известный блогер раскрыл всю правду, какая Маша Ефросинина вне камер, и удивил деталями

Андрей Черепущак и Маша Ефросинина

Украинский блогер Андрей Черепущак, которого знают под псевдонимом Галицкая Дива, откровенно рассказал о своем общении с телеведущей Машей Ефросининой и то, как она ведет себя в обычной жизни, какая она вне камеры на самом деле.

Откровенность Маши в кадре поставил под вопрос муж ее близкой подруги, певицы Оли Поляковой, — Вадим Буряковский. Избранник знаменитости высказался, что ведущая, мол, в реальности «совсем не такая».

По словам блогера, их контакт давно вышел за пределы формальных интервью. Они переписываются, периодически видятся и поддерживают дружескую связь. Блогер отмечает: первое впечатление о человеке часто бывает обманчивым. Особенно когда речь идет о публичных лицах. История их знакомства началась с профессионального разговора, который неожиданно перерос в нечто большее.

«Мария совсем другая в живом общении. Теплая, живая, настоящая. Просто в кадре — она дева: эффектная, собранная, красивая. И, возможно, эта дистанция камеры создает ощущение холодности. Но на самом деле за столом, за кофе — обычная, простая», — поделился Черепущак в интервью OBOZ.UA.

Он добавляет, что сегодня их объединяет не только работа, но и искреннее человеческое общение. По его словам, они могут говорить на любые темы без ограничений, а сам блогер даже бывает в гостях у ведущей. Со временем это знакомство стало для него личным маркером изменений.

«Я недавно ей это сказал: „Ты представляешь, я сидел дома и смотрел тебя по телевизору, а сейчас сижу у тебя на кухне“. И для меня это важное подтверждение: если чего-то по-настоящему хочешь, делаешь искренне — все складывается», — признался он.

Напомним, недавно Маша Ефросинина после громкого скандала с Поляковой засветилась вместе с Лесей Никитюк на отдыхе.

