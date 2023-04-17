Известный блогер рассекретил, где находится Надежда Мейхер: "С концами переехала, находится в депрессняке"

Певица и актриса Надежда Мейхер долгое время не выходит на связь со своими поклонниками, не делает никаких заявлений и молчит о войне.

Известный блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале рассекретил, что по его информации, исполнительница ныне не в Украине. Мейхер проживает в Германии и хочет остаться за границей навсегда. А вот в Украину певица не планирует возвращаться.

"По соседству с Олегом Винником живет она, в Германии. По соседству, я имею в виду, не в плане, что у них там квартиры рядом, а то, что они в одной стране. С концами туда переехала Мейхер, находится в депрессняке", – отметил Беспалов.

Надежда Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

Прокомментировал блогер и молчание Надежды Мейхер о войне в Украине. В частности, певица не делает никаких заявлений о российском вторжении.

"Я хочу верить, что ты с Украиной, и ты даже не задумываешься о том, чтобы заигрывать как-то со своей гражданской позицией в сторону страны болот. Но твое молчание никоим образом не украшает штрих к твоему портрету", — добавил блогер.

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, Надежда Мейхер 2 марта 2022 года опубликовала серию видео, где рассказала, что происходит в стране. Артистка поблагодарила ВСУ за защиту, поддержала украинцев и призвала россиян остановить кремлевскую власть.

Впоследствии Надежда Мейхер еще публиковала в своем фотоблоге серию постов о войне, а также распространяла информацию о благотворительных сборах в помощь украинцам. Последний пост артистки в Instagram датирован 3 августа прошлого года, где она на украинском языке писала о войне и кардинальных переменах.

Тем временем летом прошлого года появилась информация, что муж Надежды Мейхер – Михаил Уржумцев – продолжает жить в России и развивает там свой бизнес.

Читайте также: