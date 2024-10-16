Известный блогер рассекретил роман с Анной Тринчер

Известный блогер Леон впервые рассказал о романе с украинской певицей Анной Тринчер.

Звезда Сети рассекретил, что сблизился с артисткой после разрыва с женой Кристиной. Некоторое время Леон общался с Анной Тринчер. Впрочем, роман пары прекратился из-за ссоры. В подробности блогер вникать не стал. Леон лишь рассекретил договоренность с артисткой после разрыва. Блогер и Анна Тринчер пришли к согласию, чтобы держать их отношения в тайне и никому о них не рассказывать. Более того, по его словам, это была инициатива самой певицы.

"Я начал нормально общаться с Аней после того, как уехал из дома. Прошел период, у нас с Аней было, что мы повздорили. У нас ссора, мы остановили наше общение на таких договоренностях. Она согласилась", — рассказал блогер на YouTube- канале "Уролог Наумчук".

Анна Тринчер и блогер Леон

Однако, после разрыва Леон очень сильно обиделся на Тринчер. По его словам, певица не сдержала договоренностей. Дело в том, что она рассказала его бывшей жене об их отношениях, хотя они обещали друг другу держать это в тайне от всех.

"Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", — поделился блогер.

Отметим, впервые о романе Анны Тринчер с Леоном заговорили после того, как он снялся в ее клипе "Бар за баром". В видео они страстно обнимались и целовались. Впоследствии Леон объявил о разводе с женой. В Сети сплетничали, что это произошло из-за романа блогера с Тринчер. Впрочем, ни Анна, ни Леон это не подтверждали.

Между тем, бывшая жена Леона рассказала, что после клипа "Бар за баром" ее тогда еще муж сблизился с певицей. Более того, по ее словам "Тринчер грезила Леоном". Впрочем, после их развода певица написала Кристине и заверила, что из женской солидарности не будет общаться с ним.

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