Известный блогер шокировал страшным диагнозом Олега Винника: "Никто не хотел озвучивать"

Богдан Беспалов сообщил, что звезда борется с онкологией.
Один из самых ярких артистов Украины Олег Винник с началом полномасштабной войны практически исчез и не выходит на связь с поклонниками.
Руководитель официального фан-клуба Виника Валерия Барон ранее рассказывала, что он не появляется в информационном пространстве, потому что ему этого не позволяет сделать состояние здоровья. Впрочем, что случилось с исполнителем, Барон не уточняла.
Между тем, известный украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале озвучил, что на самом деле происходит со здоровьем звезды. По словам Беспалова, Винник борется с последствиями онкоболезни:
"Болеет он онкологическим заболеванием. Ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова – никто не хотел озвучивать диагноз, потому что у нас все ттолерируется в обществе шоу-бизнесовом, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам. Довольно тяжело он его переносил, перенес, лечится. Находится в Берлине", — сказал Беспалов.
Он также поделился, что от источников, работающих в клинике, где проходит лечение Винник, стало известно, что исполнитель возвращаться в Украину не планирует:
"Если вы поищете информацию в европейских источниках патенты товарного знака, Олег Винник успел запатентовать свое имя именно в Германии. Так что, скорее всего, Олег не вернется", — добавил Беспалов.
Напомним, между тем в СМИ появилась информация, что, несмотря на то, что Олег Винник не слишком активен в соцсетях, он помогает Украине и нашим воинам. Артист создал благотворительный фонд "Вовчиця". Сначала покупал автомобили для ВСУ, а теперь и другую военную амуницию. За свою деятельность Винник и его фонд даже получили от ВСУ два знака отличия. Военные таким образом поблагодарили певца за его личный вклад в помощь государству и нашу победу в войне с россией.
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