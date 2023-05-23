Известный блогер объяснил, почему Maruv молчит о войне и когда хочет вернуться в Украину

Известный блогер Богдан Беспалов рассказал, почему скандальная певица Maruv молчит о российском вторжении и при каком условии она планирует вернуться в Украину.

На своем YouTube-канале Беспалов поделился информацией, которую получил от близкого окружения исполнительницы. По его словам, Maruv молчит о российском вторжении по собственной выгоде. Сейчас артистка со своим мужем Александром Корсуном следит за ходом войны, чтобы в случае победы Украины вернуться на Родину. Именно поэтому артистка и рожала первенца в Киеве.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

"Они с Аней приняли решение переждать войну. Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что не предатели и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то лучше вернуться в Москву и начать все с начала. Контракт Maruv с ее российским лейблом не разрывала", – утверждает Беспалов.

У скандальной певицы есть и запасной план – остаться в ОАЭ. Правда, Корсун жалуется, что страна очень дорогая для жизни.

"В крайнем случае, можно жить в ОАЭ и выступать для других россиян. Только Корсун жаловался, что здесь очень дорого содержать семью ежемесячно", — отметил Беспалов.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

По информации блогера, певице и ее мужу все равно, где зарабатывать деньги. Тем временем войну в Украине супруги называют "грязными играми".

"Его (мужа Maruv – прим. ред.) задача – заботиться о семье. Будут это рубли, или гривны – не имеет значения, потому что в этом бизнесе самое главное – это стабильность, а не принимать правила игры политиков. По их мнению, война России и Украины – это грязные игры", — добавил Беспалов.

Позиция Maruv по поводу войны в Украине

Певица активно строила карьеру в России, давала там концерты, зарабатывала кровавые рубли и платила стране-агрессору налоги. Когда в Украине началась полномасштабная война, скандальная Maruv опубликовала один неоднозначный пост, где просила российских военных задуматься. Однако впоследствии артистка начала игнорировать российское вторжение в Украину. Maruv давала интервью пропагандистам, где рассказывала о своей беременности. Кстати, рожала скандальная певица в Киеве.

Беременная MARUV вместе с мужем в Киеве / Фото: stb.ua

Сейчас исполнительница ведет себя так, будто в ее родной стране ничего не происходит. Когда российские оккупанты убивают невинных людей и обстреливают украинские города, Maruv хвастается отдыхом за границей.

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