Известный бренд одежды "украл" лицо Джастина Бибера: певец призывает не покупать вещи из коллекции

Известный бренд H&M использовал лицо Джастина Бибера в своей новой коллекции одежды и аксессуаров без разрешения певца.

Исполнитель и не подозревал, что в магазинах бренда стартовали продажи тощи, футболок и сумок с его фото и фамилией, в качестве принта. Поступок компании возмутил артиста, поэтому он сразу призвал фанатов в соцсетях бойкотировать новую коллекцию.

"Я не одобрял ничего из коллекции товаров, которые выставили H&M... Все без моего согласования и принятия. На вашем месте я бы не покупал это", — написал Джастин в своем Instagram.

Фото: instagram.com/justinbieber

Более того, Бибер назвал мерч со своим лицом, создавшим бренд, ужасным и попросил не покупать его.

"Мерч H&M, который они сделали из меня, это трэш! я его не одобрял. Не покупайте это!", — добавил певец.

Фото: instagram.com/justinbieber

На сайте бренда уже исчезли все вещи из новой скандальной коллекции, но пока никак не комментировал ссору с артистом. Отметим, что несколько лет назад Джастин Бибер сотрудничал с H&M, тогда совместно они выпустили коллекцию одежды в поддержку концертного тура певца.

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