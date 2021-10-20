Известный британский актер Эдриан Холмс насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе.

Известный британский и канадский актер Эдриан Холмс попал в ДТП, в результате которого погиб человек.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, пишет TMZ. Звезда ехал от бульвара Сансет и сбил мужчину, который неожиданно появился на проезжей части. Позади актера двигался другой водитель, который также наехал на потерпевшего.

Эдриан Холмс / instagram.com/adrianholmes

В результате тело оказалось на противоположной полосе, где мужчину переехала третья машина. Пострадавший погиб на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас ведется расследование. В крови актера не было обнаружено наркотических веществ и алкоголя.

Отметим, Эдриан Холмс — известный актер. Он снимался в таких лентах, как "Неоновый всадник", "Поймать, чтобы убить", "Вендетта" и "Небоскреб".

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