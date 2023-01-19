Известный британский актер пропал без вести в горах: ищут с помощью дронов и вертолетов

Номинант премии "Оскар", известный британский актер Джулиан Сэндс пропал без вести в горах Калифорнии, куда отправился неделю назад.

С тех пор о звезде ничего не было слышно. 65-летний Сэндс был объявлен пропавшим без вести около 19:30 в прошлую пятницу, 13 января, после исчезновения во время похода в районе горы Болди в горах Сан-Габриэль в Калифорнии, где за последние недели погибли два туриста.

Джулиан Сэндс / Фото: Associated Press

В субботу поиски усложнились из-за ухудшения погодных условий – существует риск схождения лавины и надвигается снежная буря.

Как пишет DailyMail, наземные бригады были сняты с горы, и поиски продолжили с помощью дронов и вертолетов.

Отметим, что Сэндс является ярым поклонником активного отдыха и уже не впервые поднимался в горы.

Джулиан Сэндс – известный британский актер, на счету которого более десятка ролей в кино. Наиболее популярными его работами являются игра в лентах – мелодраме "Комната с видом", где он сыграл с Хеленой Бонэм Картер, фильме ужасов "Чернокнижник", мистике "Елена в ящике", и сериалах "Декстер" и "Готэм".

Джулиан Сэндс / Фото: Associated Press

Напомним, несколько лет назад звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время отдыха на озере. Вскоре актрису нашли мертвой.

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