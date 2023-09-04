Известный британский актер Стивен Фрай приехал в Киев: какова цель визита

Известный британский комедийный актер, писатель и сценарист Стивен Фрай приехал в Киев.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Стивен опубликовал фотографию, на которой показал вагон поезда "Укрзализныци". В частности, актер прибыл в Киев из Польши.

"Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас…", — поделился Фрай.

Стивен Фрай в Киеве / Фото: instagram.com/stephenfryactually

В частности, уже известна цель визита британского актера в Украину. 6 сентября в столице состоится Саммит первых леди и джентльменов. Это событие в 2021 году инициировала первая леди Елена Зеленская. Тем временем Стивен Фрай будет ведущим Саммита.

"Он неизменно поддерживал Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем свидетельствуют его интервью. Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт разрушенных домов", — говорится в сообщении организаторов. Саммита.

Стивен Фрай / Фото: Associated Press

Отметим, Стивен Фрай – известный британский актер, режиссер, сценарист и писатель. Он прославился благодаря ролям в таких картинах, как "Черная Гадюка", "Дживс и Вустер", "Уайлд" и многих других.

Напомним, многие мировые знаменитости поддерживают Украину и приезжают в Киев. Недавно актер Миша Коллинз, который побывал на деоккупированных территориях, попросил у фанатов об особом подарке для украинцев.

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