Известный диджей Дэвид Гетта ошеломил своей версией популярного хита Дана Балана: реакция певца

Известный французский диджей Дэвид Гетта совместно с американской группой One Republic выпустил собственную версию популярного хита молдавского певца Дана Балана.

В частности, музыкант переосмыслил трек Dragostea din tei, использовав из него припев. Премьера песни, которая в исполнении Дэвида Гетта и One Republic получила название I Don't Wanna Wait, состоялась на фестивале Ultra Music Festival 2024, который отгремел в Майами. Трек очень понравился пользователям, только за четыре дня видео с выступлением Дэвида Гетта и One Republic набрало почти миллион просмотров на YouTube.

Кстати, Дан Балан не сразу согласился дать диджею разрешение использовать мелодию припева. Впрочем, после внесения некоторых изменений в продакшн музыканты пришли к согласию.

"Я разрешил использовать припев только после того, как были внесены некоторые изменения в продакшн, которые, по моему мнению, были необходимы, чтобы песня стала еще более энергичной", – поделился Балан.

Дан Балан

Тем временем мы собрали топ-6 фактов об одном из самых известных хитов Дана Балана — Dragostea din tei

С 2004-го по 2005 год песня Dragostea din tei группы O-zone стала хитом, который журнал Rolling Stone внес в топ-50 самых продаваемых на ряду с The Beatles, Queen, Michael Jackson и Nirvana. Песня занимала первое место в чартах 32 стран в течение 16 недель.

Во Франции чарт Billboard одновременно внес пять версий песни в топ-20. Оригинальная версия группы O-Zone заняла первое место, на втором месте очутилась кавер-версия группы Haiducii. Для оригинального автора песни означало, что он написал пять хитов одновременно.

Были созданы сотни адаптаций трека на более чем 35 языках мира, которые занимали первые места в чартах своих стран.

Песня стала саундтреком нескольких голливудских и мировых фильмов.

Песня Dragostea din tei принесла Дану Балану первую и единственную для Молдовы номинацию на Grammy.

Дан Балан

В 2008 году певица Рианна и американский рэпер T.I. использовали припев Dragostea din tei в песне Live Your Life. Тогда вновь хит занял первое место в американском чарте Billboard.

Напомним, ранее Дан Балан на своем концерте в Молдове поддержал Украину, которая уже более двух лет борется за свою свободу. Артист прямо во время выступления посвятил всем украинцам песню Freedom и по-украински пожелал быть наконец-то свободными от захватчиков.

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