Известный диджей Тапольский устроил благотворительную вечеринку в киевском метро

Выступление Анатолия было благотворительным, ведь он собирал средства на беспилотник для украинской армии.

Известный украинский диджей Анатолий Тапольский устроил вечеринку в киевском метро на станции "Майдан Незалежности".

Как говорится в сюжете ТСН, музыкант в начале полномасштабной войны ушел на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Три месяца тому назад он получил ранение на передовой.

"Три месяца назад был под Бахмутом, был ранен. Сейчас я на ППД (ред. – пункте постоянной дислокации военных), но нас готовят дальше воевать", — рассказал диджей.

Анатолий не хотел тратить время зря на реабилитации, поэтому решил помочь украинской армии. Для этого он организовал выступление в метро, чтобы собрать средства на беспилотник.

"Мы делаем новое подразделение и нам нужен новый дрон – ударный "Панишер" – это украинский дрон, чтобы уничтожать русню", – рассказал музыкант.

Беспилотник, название которого символически переводится как "каратель", стоит около 1,8 млн гривен. К началу выступления уже собрали более 400 тысяч. После концерта Тапольского в метро удалось собрать 1,2 млн. гривен. Сейчас не хватает 600 тысяч, так что каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору.

Реквизиты для сбора:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/6yp84veJXc

Paypal: tapolsky@ukr.net

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