Известный дизайнер ответил, почему не откажется от буквы Z в логотипе своего бренда

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский ответил, почему не собирается отказываться от буквы Z в логотипе своего бренда, которая с начала полномасштабной войны начала ассоциироваться с оккупантами, потому что они ее рисовали на технике.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" дизайнер объяснил, что логотип образовался от его фамилии Zalevskiy. Залевскому обидно, что символ Z сейчас ассоциируется с развязанной Россией войной против Украины. Однако отказываться от буквы в логотипе своего бренда дизайнер не планирует, ведь это пошло от его фамилии.

"Мне вообще обидно. Когда мы занимались массмаркетом, мы создавали джинсы, футболки, свитера с буквой Z (Zalevskiy). Я не отдаю это право никому. И почему Россия вдруг забрала эту букву и начала ею пользоваться? Мне что – теперь менять фамилию? Пусть придумают свой символ", — объяснил дизайнер.

Алексей Залевский / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

Залевский также добавил, что страна-агрессор Россия даже не смогла придумать собственный символ, а использовала чужие наработки. Дизайнер подчеркнул, что мир не должен отказываться от буквы Z, которую нагло украла РФ.

"Они нагло пользуются чужими наработками мирового сообщества и, грубо говоря, представляют это как свое. Пусть свое придумают. Я считаю, что мы не имеем права отдавать им ни Z, ни все остальное. Я считаю, что мировая культура не обязана им это отдавать.Со всего английского языка отдавать им теперь букву Z, не пользоваться ею и заменить на новую, только потому, что какие-то болваны пишут букву Z?" – добавил дизайнер.

Напомним, ранее Алексей Залевский признался, как стал безработным и удивил размером своей пенсии.

Алексей Залевский

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