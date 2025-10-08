Известный дизайнер упрекнула Наталью Могилевскую за ношение подделок: "За что вы так?"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известный украинский дизайнер и основательница бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк упрекнула певицу Наталью Могилевскую за ношение подделок.

На днях исполнительница опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых позирует с коллегой MamaRika. Артистки предстали на снимках в похожих платьях, которые украшены имитацией большого цветка. На фотографии обратила внимание дизайнер Юлия Ярмолюк. Она очень возмутилась, ведь, по ее словам, платья на артистках являются подделками, которые якобы скопированы с ее бренда J'amemme.

"За что вы так? Эти платья на фото — это подделки, скопированные с украинского бренда J'amemme", — возмутилась дизайнер.

Юлия Ярмолюк утверждает, что Наталья Могилевская и MamaRika надели платья-подделки

Также Юлия Ярмолюк добавила, что Наталья Могилевская якобы не впервые практикует подобное. Она опубликовала архивное фото певицы, где та позирует в платье с имитацией большого цветка. Дизайнер прокомментировала этот снимок так: "Так и хочется сказать — не опять, а снова".

Юлия Ярмолюк говорит, что Наталья Могилевская на этом фото тоже в подделке

Отметим, J'amemme — это украинский бренд одежды, основанный Юлией Ярмолюк в 2018 году. Изюминкой J'amemme являются уникальные плиссированные текстуры, которые мастера изготавливают вручную.

