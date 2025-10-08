- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 596
- Время на прочтение
- 1 мин
Известный дизайнер упрекнула Наталью Могилевскую за ношение подделок: "За что вы так?"
Дизайнер показала, какие платья в гардеробе артистки являются подделками, и раскрыла, с какого бренда они скопированы.
Известный украинский дизайнер и основательница бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк упрекнула певицу Наталью Могилевскую за ношение подделок.
На днях исполнительница опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых позирует с коллегой MamaRika. Артистки предстали на снимках в похожих платьях, которые украшены имитацией большого цветка. На фотографии обратила внимание дизайнер Юлия Ярмолюк. Она очень возмутилась, ведь, по ее словам, платья на артистках являются подделками, которые якобы скопированы с ее бренда J'amemme.
"За что вы так? Эти платья на фото — это подделки, скопированные с украинского бренда J'amemme", — возмутилась дизайнер.
Также Юлия Ярмолюк добавила, что Наталья Могилевская якобы не впервые практикует подобное. Она опубликовала архивное фото певицы, где та позирует в платье с имитацией большого цветка. Дизайнер прокомментировала этот снимок так: "Так и хочется сказать — не опять, а снова".
Отметим, J'amemme — это украинский бренд одежды, основанный Юлией Ярмолюк в 2018 году. Изюминкой J'amemme являются уникальные плиссированные текстуры, которые мастера изготавливают вручную.
