Известный французский дуэт выпустил песню, посвященную Украине – видео

Известный дуэт Madame Monsieur, представлявший в 2018 году Францию на "Евровидении" в Лиссабоне, поддержал Украину.

Дуэт записал композицию, посвященную нашей стране и их преданной поклоннице из Тернополя. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Эмили Сатт и Жан-Карл Лука осуждают войну России против Украины. Также коллектив признался, что болел за Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": "Мы так радуемся, что Украина победила! Это говорит о том, что вся планета вас поддерживает. Вас любят. Но и песня очень классная, так что здесь дело не только в событиях".

Также исполнители поделились, что запомнили на всю жизнь из поездки в Киев.

"Нас ошеломили люди. Они были так добры. Нас очень тепло встречали, мы познакомились с очень милыми людьми. А еще у вас нереально вкусная еда", – отметила Эмили.

Французская группа Madame Monsieur записала композицию, посвященную Украине

Эти приятные воспоминания и ужасная война, происходящая сейчас в Украине, побудили Madame Monsieur на создание новой песни – Des nouvelles de Tania ("Новости от Тани").

Интересно, что трек посвящен украинской фанатке дуэта – Тане Грушко. 24-летняя девушка первой сообщила французским артистам о войне. Она все еще продолжает делиться с кумирами новостями.

Фото: instagram.com/madamemonsieur

"Она живет в Тернополе. И каждый день мы получаем информацию о ней, о ее ощущениях. Мы были настолько ошеломлены услышанным, что решили написать об этом свою песню. Для Тани это был сюрприз", – поделился дуэт.

Символично, режиссером видео о том, как героически Украина сопротивляется российскому врагу, стала тоже украинка. Андриана Бабьюк уже 8 лет живет во Франции.

Музыканты признались, что даже не ожидали, что она проделает такую работу. Когда артисты увидели результат, были ошеломлены, насколько Украина красива.

Эмили и Жан-Карл пообещали, что, когда Украина победит в войне, они обязательно прилетят в нашу страну.

"Мы обещаем, это точно произойдет! Мы с удовольствием еще раз посетим Украину и сыграем нашу музыку. Мы гордимся вами каждый день!" – добавила Эмили.

Напомним, Kalush Orchestra рассказал, с кем бы хотел вместе спеть. Группа хочет продвигать украинскую музыку в массы и планирует выпускать хиты с зарубежными исполнителями.

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