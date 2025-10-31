Известный голливудский актер шокировал заявлением о донорстве: "Операция уже запланирована"

Джесси Айзенберг / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Джесси Айзенберг ошеломил поклонников своим заявлением в прямом эфире.

Звезда фильмов "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана" признался, что уже через шесть недель собирается пожертвовать одну из своих почек незнакомому человеку. Как пишет Today, 42-летний номинант на "Оскар" заявил, что сделал это решение абсолютно сознательно и самоотверженно.

"Я на самом деле пожертвую свою почку за шесть недель. Правда", — сказал актер.

Реклама

Айзенберг, который давно занимается донорством крови, объяснил, что его вдохновила идея альтруистического донорства — когда человек отдает орган тому, кого даже не знает: "Я не знаю, почему решил это сделать. Видимо, меня "инфицировал вирус донорства крови". Я сдам кровь в середине декабря. И очень этому рад".

Джесси Айзенберг / © Associated Press

Актер подчеркнул, что процедура практически безопасна и одновременно чрезвычайно нужна, ведь в США сейчас более 90 тысяч человек ожидают трансплантацию почки. Айзенберг также рассказал, что впервые задумался о донорстве еще десять лет назад, но только недавно решился на решительные действия. После совета врача он обратился в клинику в Нью-Йорке, где прошел все необходимые обследования.

"На следующий день после разговора я уже был в больнице, сдал анализы — и теперь операция уже запланирована на середину декабря", — поделился звезда.

Он также объяснил, что система позволяет защитить и его родных: если когда-то членам его семьи понадобится трансплантация, они будут иметь приоритет в очереди благодаря специальной программе семейных ваучеров.

Реклама

Напомним, недавно актриса Франсия Райса, которая несколько лет назад спасла певицу Селену Гомес, пожертвовав ей свою почку, впервые прокомментировала слухи об их ссоре. Знаменитость призналась, как на самом деле сейчас складываются их отношения и почему она не появилась на свадьбе певицы.