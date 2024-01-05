Известный голливудский актер вместе с двумя детьми погиб в ужасной авиакатастрофе - видео

51-летний голливудский актер Кристиан Оливер, известный своими ролями в фильмах "Операция "Валькирия", "Спиди Гонщик" и "Поворот не туда: Наследие", вместе с дочерьми 10 и 12 лет трагически погиб в результате авиакатастрофы.

Кристиан Оливер с детьми и экс-женой / Фото: Getty Images

Инцидент произошел 4 декабря. Семья отдыхала на Карибских островах. При возвращении в США их частный самолет неожиданно упал прямо в воду возле острова Сент-Винсент. Соответствующие органы ведут расследование и устанавливают причину. Все находившиеся на борту, включая пилота, погибли на месте. Их тела уже найдены, пишет Searchlight.

К слову, незадолго до падения самолета пилот по рации сообщил о неисправностях и отметил, что возвращается в аэропорт на Карибы. Это было последним сообщением с борта. Свидетели в комментарии иностранному изданию сообщают, что сначала раздался странный гул двигателя самолета. Впоследствии он набрал скорость, но снова потерял высоту и произошла катастрофа.

В свою очередь коллега Оливера уже прокомментировала его смерть. Бай Лин, с которой последний раз снимался звезда в фильме "Навсегда держи свой мир", посвятила ему прощальный пост. В нем она выразила свою скорбь и искренние эмоции.

"Дорогой Кристиан Оливер, со слезами на глазах, я не могу выразить печаль, которую я испытала, когда наш знакомый позвонил мне и сообщил, что самолет, в котором ты летел, разбился, вместе с двумя красивыми дочками и пилотом. На Карибах. У них были каникулы. Я плакала, это был наш первый и последний фильм вместе, мне так понравилось работать с ним", - написала актриса.

Интересно, что за несколько дней до смерти актер Кристиан Оливер в своем фотоблоге оставил такое новогоднее поздравление: "Поздравления из рая! За сообщество и любовь... 2024, мы идем! Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего лучшего 2024 года".

Кристиан Оливер / Фото: Instagram Кристиана Оливера

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