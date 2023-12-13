Известный голливудский актер впервые вышел в свет с 6-летней дочерью-своей копией

Брэдли Купер вместе с девочкой посетил премьеру своего нового проекта.

Голливудский актер Брэдли Купер впервые пришел на светское мероприятие вместе со своей 6-летней дочерью Леей от модели Ирины Шейк.

Вместе с девочкой звездный отец появился на красной дорожке презентации своего нового проекта от Netflix "Маэстро". Событие произошло на днях в Лос-Анджелесе.

Купер заботливо держал Лею за руку, а девочка, в свою очередь, охотно позировала папарацци и улыбалась. Дочь Купера и Шейк была одета в длинное платье с леопардовым принтом от Dolce & Gabbana, которое дополнила сумочкой черно-малинового цвета.

Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк / Фото: Associated Press

Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк / Фото: Associated Press

В свою очередь, фаны были ошеломлены, насколько Лея похожа на своего знаменитого отца:

Какая красивая девочка! Просто копия Брэдли Купер!

У Леи его невероятные голубые глаза!

Дочь – копия папа, ничего от Ирины Шейк

Кстати, в новом проекте отца Лея Купер также получила роль, правда, эпизодическую. Девочка сыграла героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.

Каст сериала Брэдли Купера "Маэстро" / Фото: Associated Press

Поддержать Купера на презентацию также пришли Леди Гага, Кэри Маллиган и Майя Хоук.

Брэдли Купер и Леди Гага / Фото: Associated Press

Напомним, недавно впервые за долгое время вместе с подросшими сыновьями показался певец MONATIK. В Киеве артист организовал презентацию своей книги для детей "Книга мрій".

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