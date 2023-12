Известный хитмейкер представит Великобританию на "Евровидении-2024"

Британский поп-певец Олли Александр представит Соединенное Королевство на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024 " в Мальме, Швеции.

Об этом стало известно во время субботнего финала шоу Strictly Come Dancing от BBC. В частности, певец славится своими хитами "Desire", "King" и "If You're Over Me".

"Я любил смотреть Евровидение еще с детства, и очень рад принять в нем участие в следующем году. В детстве всегда с нетерпением ждал этого невероятного события безудержной радости, удивительного хаотического сочетания музыкальных стилей, музыкальных постановок, искренних эмоций и юмора. Я действительно не могу поверить, что стану частью такого особого события и буду демонстрировать флаг Великобритании самым веселым способом, это большая честь для меня!", - рассказал артист в шоу ВВС.

Олли Александр. Фото: Instagram Олли Александра

Песня, с которой будет выступать Александр, еще не опубликована. Она появится в следующем году. Но уже сейчас говорят, что она написана продюсером хитов для всемирно известной певицы Dua Lipa. Также по Сети ходят слухи, что и сама певица присоединилась к авторству песни.

Между тем букмекеры прогнозируют, что представитель Великобритании займет пятое место в финале.

Напомним, недавно стало известно, какой будет тема "Евровидения-2024". Кроме того, организаторы показали видео с графическим оформлением песенного конкурса.

