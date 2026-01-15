Известный хитмейкер жестко раскритиковал финалистов нацотбора на "Евровидение-2026": "Нет развития"

РуханкоМен

Реклама

Украинский певец РуханкоМен, известный широкой аудитории благодаря хиту «Повітряна тривога», публично выразил свое разочарование национальным отбором на "Евровидение-2026".

Артист, настоящее имя которого Игорь Корчагин, в этом году подавался на отбор с треком «My Voice», однако песня так и не попала даже в финальный список. В интервью "РБК-Украина" певец заявил, что сегодня нацотбор, по его мнению, все больше превращается в соревнование фан-сообществ, а не музыкальных идей.

По словам РуханкоМена, после прослушивания композиций, которые боролись за место в финале, он окончательно убедился — система отбора требует серьезного пересмотра. Исполнитель также убежден, что его песня имела все шансы оказаться как минимум в лонглисте, ведь она существенно отличается от его предыдущих работ и демонстрирует новый этап творчества.

Реклама

«Мне кажется, всегда можно выбрать лучше, тщательнее прослушать песни и подойти к процессу профессионально. Я понимаю, что заявок много, но в целом выбор оргкомитета и жюри на самом финале часто не совпадает с выбором зрителей. Когда я услышал эти шесть песен, которые претендуют на 10-е место в финале, понял, что моя песня потенциально могла быть как минимум в лонглисте, а как максимум — в шортлисте», — отметил певец.

РуханкоМен

Отдельно артист прокомментировал и волну обсуждений вокруг результатов голосования, в частности победу KHAYAT как 10-го участника нацотбора. РуханкоМен признал популярность коллеги, однако отметил, что в контексте «Евровидения» решающим должно быть не количество поклонников, а потенциал песни на европейской сцене. По мнению музыканта, значительная часть нынешних композиций выглядела слишком однообразной и неготовой к большой сцене.

«Нам нужно было выбирать в первую очередь песню. Каждая песня имеет право на существование, но мы выбираем представителя на международный конкурс „Евровидение“. Песня должна отличаться. Когда я услышал лонглист, удивился и даже возмутился. Как по мне, это низкий уровень. К примеру, в тех песнях, которые участвовали в голосовании через „Дію“, нет развития, нет „хуковых“ частей, за которые могла бы зацепиться Европа. А в некоторых вообще отсутствует смысловая нагрузка — просто повторение одной фразы или мелодии», — подчеркнул певец.

РуханкоМен

РуханкоМен также заявил, что не отдавал голос за десятого финалиста, ведь он не увидел среди претендентов артиста, который бы действительно мог достойно представить Украину на конкурсе.

Реклама

«В итоге побеждает тот, у кого сильнее фан-база. А новые имена, которые могли бы удивить Европу, снова остаются вне игры», — подытожил возмущенный артист.

Напомним, недавно стали известны все имена 10 финалистов нацотбора и кто будет бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2026".