Известный хореограф признался, имел ли роман с Могилевской и почему не поздравил ее с материнством

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару честно признался, был ли в отношениях с певицей Наталией Могилевской и как отреагировал на последние ее события в личной жизни.

Как известно, в 2011 году звезды часто появлялись вместе на светских мероприятиях, поэтому долгое время им приписывали роман. К тому же, пара была членами жюри одного развлекательного шоу. Так в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Раду ни подтвердил, ни опроверг информацию об отношениях с певицей. Но отметил, что не поздравил Наталию с появлением у нее двух названных дочерей, ведь это ему не свойственно.

Раду Поклитару

"Узнайте у Натальи Могилевской, что она по этому поводу думает. Дама должна ответить первой. Мне сейчас стыдно, но я вообще никого ни с чем не поздравляю. Я практически не хожу в гости. Это произошло с годами. Раньше такого не было. Не хожу на свадьбы, ни на дни рождения, не хожу на похороны… Даже люди с моего самого близкого окружения перестали обижаться… Меня даже не пытаются пригласить на день рождения, потому что я все равно не пойду", - признался Поклитару.

Напомним, недавно певице Оле Поляковой приписывали роман с известным ведущим и экс-участником шоу "МастерШеф" Владиславом Мицкевичем, ведь он "слил" их интимные фото в Сеть. Впоследствии блогер оправдался и объяснил, что все оказалось ложью и хайпом. И рассказал, как после этого случая имел серьезный разговор с мужем певицы.

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