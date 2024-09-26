Известный хореограф прошелся по беглецу Владу Яме и раскрыл, какое прозвище ему дали коллеги

Также танцор высказался о предательнице Денисовой, которая в начале полномасштабной войны была в Киеве.

Украинский хореограф-постановщик Илья Мирошниченко прошелся по Владу Яме, который в начале полномасштабной войны выехал в США, и раскрыл, какое прозвище ему дали коллеги.

Мирошниченко отметил, что не берется осуждать тех, кто покинул Украину из-за российского вторжения, ведь у каждого на это были разные причины. Тем не менее его удивляет, когда это делают публичные люди. По словам хореографа, у Влада Ямы была немалая аудитория и влияние на нее. Мирошниченко убежден, что танцор мог все это использовать в пользу Украины, однако выбрал другой путь.

"С Владом Ямой я был очень хорошо знаком. Не хочу и не буду осуждать выехавших из страны людей. У каждого на то есть свои причины. Меня удивляет другое: имея такую аудиторию в соцсетях, влияние на людей, медийность – это все же можно было бы успешно использовать в пользу нашего государства", – рассказал танцор в интервью Oboz.ua.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

По мнению Мирошниченко, Влад Яма, которого, по его словам, в танцевальном сообществе прозвали Влад Маяма, не сможет вернуться в украинский шоу-бизнес. Хореограф говорит, что Яма после своего отъезда в США потерял доверие публики и уже его не восстановит.

"Знаете, как мы его называем в нашем сообществе? Влад Майама. Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. У него уже нет доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы – народ с хорошей памятью. Конечно, мы сейчас говорим о сознательных представителях нации", - прокомментировал хореограф.

Также Мирошниченко высказался и о предательнице Татьяне Денисовой. Хореографа шокировало поведение танцовщицы, ведь 24 февраля 2022 года она находилась в Киеве и своими глазами видела, что творит Россия. Впрочем, Денисова все равно выбрала страну-агрессора. Мирошниченко считает, что нет смысла о ней вспоминать в публичном пространстве.

Татьяна Денисова

"Денисова для меня, в принципе, была потеряна еще с того момента, когда подалась в Россию. И я вообще не вижу смысла ее теперь вспоминать в нашем публичном пространстве. Пожалуй, мало кто знает, но 24 февраля 2022 года Таня находилась в Киеве. То есть, она все видела и знает правду о войне", — добавил хореограф.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал поведение Влада Ямы. К слову, они являются кумовьями, ведь танцор крестил сына шоумена.

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