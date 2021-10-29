Известный индийский актер скончался в 46 лет после тренировки в спортзале

У звезды случился инфаркт.

Умер известный индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар.

Знаменитость, который была ведущим "Кто хочет стать миллионером?", ушел из жизни в возрасте 46 лет. Как пишет Mirror, звезде стало плохо после тренировки в спортзале. Пунит пожаловался на боль в груди, прежде чем его срочно доставили в больницу. Там он, к сожалению, скончался от инфаркта.

Пунит Раджкумар / instagram.com/puneethrajkumar.official

Отметим, Раджкумар снялся в 14 детских и 21 взрослой кинолентах. В частности, в начале 2019 года на экраны вышел фильм Natasaarvabhowma, где он сыграл журналиста, который расследует странные дела вместе с его любимой и мстит министру штата за ее смерть, в результате чего его сажают в психбольницу из-за его способностей. Фильм имел коммерческий успех.

Актер также был одним из немногих актеров в стране, которые сами поют в своих фильмах, и исполнил большое количество композиций.

У Пунита остались жена и двое детей.

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