Известный кинопродюсер объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Известный украинский кино и телепродюсер, член жюри премии "Оскар 2024" Александр Роднянский прокомментировал, почему Владимиру Зеленскому не дали выступить на церемонии в прошлых годах.

Как отметил Роднянский в интервью ТСН в эфире телемарафона, что ни один политик, ни один президент за всю историю американской кинопремии не выступал на "Оскаре".

"Оскар" и американская киноиндустрия всегда настаивают на том, что это абсолютно профессиональная награда, которая проявляет победителей в профессиональных категориях. Это важно. Во-вторых, у каждого американского или не американского кинематографиста, участвующего в этой церемонии, есть возможность и они всегда этой возможностью пользуются, выразить свое отношение к тем или иным политическим процессам, тем или иным событиям. К тем или иным проблемам, требующим по мнению конкретных кинематографистов особого внимания. И потому на сцену "Оскара" выходят люди, которые могут говорить и о войне в Украине, и о войне на Ближнем Востоке или о чем-то, что их беспокоит сегодня", — прокомментировал Роднянский.

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Продюсер добавил, что Владимир Зеленский очень популярен в США, в частности среди американских кинематографистов, он известен как актер.

"Все знают, и все видели даже не полностью, но какие-то там кусочки из сериала "Слуга народа". Я много встречал людей, которые смотрели и говорили мне об этом, ну интересно, как становятся президентами, потому что это вызвало в свое время безумное внимание здесь. Но отказ (Зеленскому в выступлении на "Оскаре" — прим.ред.) никоим образом не означал отказ от поддержки Украины. Это важно понимать. О позиции Академии, я думаю, она стопроцентная, я даже никогда не встречал ни одного человека или никакого упоминания предложения поддержки России или даже такой инфантильной позиции, когда меня это не очень беспокоит и не очень интересует. Вот об этом можно сказать откровенно", — подчеркнул Роднянский.

Он также добавил, что если кто-то из номинантов или тех, кто будет вручать статуэтки на "Оскаре" захочет что-то сказать в поддержку Украины, он это без проблем может сделать. Но есть нюанс. Каждый, кто выступает на сцене с речью, имеет всего 45 секунд:

"Если кто-то из тех, кто будет выходить на сцену за своей статуэткой, должен для себя сформулировать свою позицию и кроме того, чтобы выражать слова благодарности к маме, отцу, дедушке и бабушке или там членам съемочной группы и коллегам по тому или иному фильму, должен сказать также и об Украине, понимаете, как это происходит. Потому что там есть еще традиционное обращение в начале, где примерно 2 минуты обращается ведущий и он может сказать несколько слов, то есть церемония происходит абсолютно по формату и это тоже надо понимать. Мы будем с вами наблюдать, будет ли это Кристофер Нолан, или Йоргас Лантимос, будет считать целесообразным и важным для себя сказать об Украине", — объяснил Роднянский.

Ранее Александр Роднянский оценил шансы документального фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получить премию "Оскар".

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