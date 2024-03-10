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Известный кинопродюсер объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Известный кинопродюсер объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Известный кинопродюсер объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Александр Роднянский

Александр Роднянский отметил, что отказ Зеленскому в выступлении на премии не означает отказ от поддержки Украины.

Известный украинский кино и телепродюсер, член жюри премии "Оскар 2024" Александр Роднянский прокомментировал, почему Владимиру Зеленскому не дали выступить на церемонии в прошлых годах.

Как отметил Роднянский в интервью ТСН в эфире телемарафона, что ни один политик, ни один президент за всю историю американской кинопремии не выступал на "Оскаре".

"Оскар" и американская киноиндустрия всегда настаивают на том, что это абсолютно профессиональная награда, которая проявляет победителей в профессиональных категориях. Это важно. Во-вторых, у каждого американского или не американского кинематографиста, участвующего в этой церемонии, есть возможность и они всегда этой возможностью пользуются, выразить свое отношение к тем или иным политическим процессам, тем или иным событиям. К тем или иным проблемам, требующим по мнению конкретных кинематографистов особого внимания. И потому на сцену "Оскара" выходят люди, которые могут говорить и о войне в Украине, и о войне на Ближнем Востоке или о чем-то, что их беспокоит сегодня", — прокомментировал Роднянский.

Владимир Зеленский / © Associated Press
Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Продюсер добавил, что Владимир Зеленский очень популярен в США, в частности среди американских кинематографистов, он известен как актер.

"Все знают, и все видели даже не полностью, но какие-то там кусочки из сериала "Слуга народа". Я много встречал людей, которые смотрели и говорили мне об этом, ну интересно, как становятся президентами, потому что это вызвало в свое время безумное внимание здесь. Но отказ (Зеленскому в выступлении на "Оскаре" — прим.ред.) никоим образом не означал отказ от поддержки Украины. Это важно понимать. О позиции Академии, я думаю, она стопроцентная, я даже никогда не встречал ни одного человека или никакого упоминания предложения поддержки России или даже такой инфантильной позиции, когда меня это не очень беспокоит и не очень интересует. Вот об этом можно сказать откровенно", — подчеркнул Роднянский.

Он также добавил, что если кто-то из номинантов или тех, кто будет вручать статуэтки на "Оскаре" захочет что-то сказать в поддержку Украины, он это без проблем может сделать. Но есть нюанс. Каждый, кто выступает на сцене с речью, имеет всего 45 секунд:

"Если кто-то из тех, кто будет выходить на сцену за своей статуэткой, должен для себя сформулировать свою позицию и кроме того, чтобы выражать слова благодарности к маме, отцу, дедушке и бабушке или там членам съемочной группы и коллегам по тому или иному фильму, должен сказать также и об Украине, понимаете, как это происходит. Потому что там есть еще традиционное обращение в начале, где примерно 2 минуты обращается ведущий и он может сказать несколько слов, то есть церемония происходит абсолютно по формату и это тоже надо понимать. Мы будем с вами наблюдать, будет ли это Кристофер Нолан, или Йоргас Лантимос, будет считать целесообразным и важным для себя сказать об Украине", — объяснил Роднянский.

Ранее Александр Роднянский оценил шансы документального фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получить премию "Оскар".

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