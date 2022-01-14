Известный комик приехал из России в Украину, чтобы убежать от белорусского КГБ

Известный комик приехал из России в Украину, чтобы убежать от белорусского КГБ

В Москве его могли депортировать в Беларусь.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко недавно приехал в Украину.

К слову, у звезды запланировано выступление у Киеве. Впрочем, Слава признался, что это не единственная причина, почему он приехал в Украину. Комиссаренко, который живет в России, рассказал, что в Москве его хотел задержать КГБ и депортировать в Беларусь.

"Уехал я, как оказалось, не зря", – рассказал в своем Instagram Слава.

К слову, КГБ разыскивает комика из-за его политических взглядов: он не признает власть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Комик часто в своих выступлениях довольно остро и саркастически шутит над политиком.

Слава Комиссаренко / instagram.com/slavakomissarenko

"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", — пошутил Комиссаренко на своем YouTube-канале.

Комик неоднократно негативно высказывался о власти Лукашенко. Из-за своих взглядов он переехал в Москву и получил российское гражданство. Слава тоже перевез туда своих родителей. Комиссаренко считал, что в России будет чувствовать себя в безопасности.

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