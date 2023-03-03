Известный комик рассказал, как сбежал из Украины во время войны, а о защитниках сказал: "Это выбор ребят – гибнуть"

Известный украинский стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель откровенно заявил, что во время полномасштабной войны он сумел сбежать из Украины.

Комик заявил, что его не грызут муки совести, ведь сейчас он живет в "комфортной психологической обстановке". Щегель рассекретил, что находится в Турции. Также во время разговора с Романом Скрипиным юморист заявил, что вместе с ним из Украины сбежали еще четверо мужчин.

"Я в Турции. С*бался, как крыса. У меня три повестки. Мои повестки — это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов... Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — сказал Щегель.

Андрей Щегель и Роман Скрипин

Комик добавил, что таким образом он "заботился о своем здоровье" и "реализовал свое право на ох*енную жизнь".

Рассказал Щегель и о том, как ему удалось выехать, поскольку во время войны мужчин из страны не выпускают. По словам комика, он получил разрешение на выезд из страны как артист:

"Так я артист. Я представляю Украину за границей. Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилию одного неправильно написали. Так что это все делается и очень легко", — прокомментировал артист.

Андрей Щегель

Он также заявил, что у него есть целый план, куда он отправится дальше, поскольку в Турции он может находиться всего 90 дней. В планах Щегеля поехать в Албанию на два месяца, он планирует тур по Европе, а затем заехать на Бали и "еще куда-то, где можно быть без документов".

Относительно того, что сейчас многие мужчины защищают Украину и отдают свою жизнь, чтобы он потом мог вернуться в страну, которая победила, Щегель, у которого за плечами служба в военном училище, ответил:

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает ужаснейшую трагедию в своей истории", — сказал Щегель.

Андрей Щегель

Посмотревшие это интервью юзеры были откровенно ошеломлены такими мыслями комика: "Хочется помыть руки после такого гостя. Выезжающие люди, получая разрешение от министерства культуры и не возвращающиеся, дискредитируют тех, кто действительно хочет выехать для помощи Украине", "После фразы "ребята сами сделали выбор умирать" слушать стало неприятно. Если он реально думает, что наши защитники на войне, потому что хотят умирать, а не жить, то он так ничего и не понял", "Словно в говно вступила. А с другой стороны, есть наглядный пример, почему нам нужно реформировать систему образования МВД и военные академии".

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