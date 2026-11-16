Известный латвийский актер мобилизовался в ВСУ и впервые за три месяца вышел на связь

Александр Олексенко / © Инстаграм

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Родившийся в Латвии актер и блогер Александр Олексенко мобилизовался в ряды ВСУ и впервые за три месяца нарушил молчание о своей жизни.

В последние три месяца артист не появлялся в информационном пространстве. Его длительное отсутствие не осталось незамеченным подписчиками. Теперь выяснилось, что Александр принял важное решение. Он присоединился к украинскому войску. Об изменениях в своей жизни актер сообщил лично в Instagram.

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«Извините, что пропал с радаров в последнее время. В моей жизни произошли большие изменения — я мобилизовался в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное — со мной все в порядке», — написал Олексенко.

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Александр Олексенко / © Инстаграм

Свое заявление артист сопровождал фотографией в военной форме. В то же время, подробностями службы он пока не делится и не уточняет, в каком подразделении находится. Под публикацией уже собрались многочисленные слова поддержки от подписчиков, которые поблагодарили его за решение стать на защиту Украины.

Александр Олексенко родился в латвийском городе Екабпилс, однако профессиональный путь связал с Украиной. Еще в юности он переехал в Киев и поступил в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил актерское образование.

Олексенко работал в Киевском драматическом театре «Браво», а затем участвовал в международных театральных постановках. В частности, в 2012 году он прошел отбор в мюзикл «Русалочка», а еще через два года получил главную роль в постановке «Красавица и Чудовище». Также зрители могли видеть актера в фильме «Круты. 1918» и сериалах «Врач Ковальчук 2» и «Очередной врач».

Александр Олексенко / © Инстаграм

Напомним, недавно Олег Скрипка объяснился по поводу двух участников группы «ВВ», выехавших из Украины во время большой войны.

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