Всемирно известный дом моды Balenciaga отказался продавать свои вещи российскому певцу-путинисту Филиппу Киркорову.

Об этом кремлевский пропагандист, поддерживающий геноцид украинцев, рассказал лично одному из пропагандистских YouTube каналов. Путинист пожаловался, что его всегда все бренды ждали "с распростертыми объятиями". А на днях представитель Balenciaga позвонил стилисту Киркорову и сообщил, что артист у них в черном списке. И дальше артиста-путиниста, поддерживающего кровавую политику Путина и войну в Украине, обслуживать не будут:

"Все знают, что я очень, так сказать, увлекаюсь модой, фешеном. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balmain – все меня всегда ждут с распростертыми объятиями. Я тот клиент, который действительно заморачивается над тем, в чем он ходит и выступает. Вот за сегодняшнее утро я уже трижды переоделся... Вдруг, в определенный момент моему стилисту приходит звонок из Монако из бутика Balenciaga: "Мы больше не можем продавать вещи Филиппу Киркорову из-за того, что он поддерживает режим и президента Путина", – пожаловался Киркоров.

Филипп Киркоров

Рассказал артист-путинист и о том, что попытался через друга в США купить вещь у Balenciaga, чтобы проверить, действительно ли он в черном списке:

"Я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на мое имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Объяснили, что это потому, что я живу в России и поддерживаю своего президента", – не может понять кремлевский шут, почему же его заблокировал модный дом.

Филипп Киркоров

Обиженный Киркоров заявил, что его юристы уже готовят иск в суд против модного дома.

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