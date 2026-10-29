Известный молдавский певец пытается получить украинские документы: что известно о процессе

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Молдавский певец и юморист Иван Люленов, строящий музыкальную карьеру в Украине, сообщил о новом шаге к получению украинских документов и объяснил, почему процесс затянулся.

31-летний артист уже не первый год говорит о желании стать гражданином Украины. Недавно он поделился новостями об оформлении документов в Threads. По словам исполнителя, этим делом он занимается уже полгода. Процедура оказалась непростой, но от своей цели он не отказывается. Более того, у певца уже есть планы на следующий Радиодиктант.

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Все началось с шутки пользовательницы Threads, которая отреагировала на появление Люленова на Радиодиктанте и написала: «Когда Радиодиктант написал без ошибок, а украинский паспорт все равно не выдали».

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Сообщение об Иване Люленове / © instagram.com/ivanliulenov

В ответ артист также пошутил о трудностях с оформлением документов и намекнул, что даже его сходство с украинским философом Григорием Сковородой не помогло ускорить процесс.

«Даже схожесть со Сковородой в миграционной ничего не решает. Но сделаю! Следующий диктант буду писать с украинскими документами», — отметил Иван.

Сообщение Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Напомним, недавно Иван Люленов назвал причину разрыва с девушкой и как пытался возобновить отношения.

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