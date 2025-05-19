Известный музыкант назвал причину, почему София Ротару потеряла популярность: "Начала деградировать"

София Ротару

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Фронтмен группы "Хамерман знищує віруси" Альберт Цукренко назвал причину, почему певица София Ротару потеряла свою популярность.

Артистка была легендой украинской эстрады. В частности, она в сотрудничестве с композитором Владимиром Ивасюком создала цикл успешных и качественных песен, который был основан на фольклорном материале. Альберт Цукренко в интервью Эмме Антонюк отмечает, что после смерти композитора, украинская эстрада начала увядать. Артисты, которые ранее исполняли песни Ивасюка, начали отдавать предпочтение менее качественному материалу и даже сами этого не заметили.

"Украинская эстрада начала деградировать с 80-х годов. И сами эти художники, которые пели песни Ивасюка, этого не заметили. Они постепенно начали исполнять менее, мягко говоря, качественный материал", - говорит музыкант.

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София Ротару

Что касается потери популярности Софии Ротару, то Альберт Цукренко говорит, что некоторые артисты постепенно теряют музыкальный вкус. Это связано с конъюнктурой и возрастом. Музыкант убежден, что артистов, которые много лет провели на сцене, сложно в чем-то убедить, а они же, в свою очередь, не соглашаются двигаться вместе с переменами.

"Музыкальный вкус исчезает. Это происходит постепенно. Во-первых – конъюнктура, во-вторых – старение. Это не эйджизм. Человек начинает считать, что он лучше знает, чем молодые. Здесь много факторов. Это происходит постепенно, люди этого не замечают", - добавил артист.

Напомним, недавно сестра Софии Ротару рассекретила, где во время войны живет певица. Оказывается, артистка находится в Украине, а не, как раньше считалось, за границей.