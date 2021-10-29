Известный певец избил свою тещу, она заявила на него в полицию

Конфликт произошел в семье Джиджи Хадид и Зейна Малика.
Известный британский певец Зейн Малик попал в скандал.
Как передает издание TMZ, теща артиста, Иоланда Хадид заявила на него в полицию после того, как он поднял на нее руку. Конфликт произошел на прошлой неделе, когда Иоланда пришла домой к Зейну и своей дочери Джиджи Хадид, когда ее не было дома.
Женщина хотела навестить свою годовалую внучку. Между зятем и тещей произошел конфликт, в результате которого, как утверждает Иоланда, Зейн ее "ударил".
В свою очередь, Малик успел отреагировать на ситуацию в своем Twitter. Он отметил, что как частное лицо не хотел выносить ссору на люди, чтобы уберечь свою дочь. Однако вынужден прокомментировать инцидент, поскольку он обвиняется в том, чего он не делал. Зейн считает, что это должно оставаться личным делом, однако "пока существуют разногласия".
"Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради своей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности. И я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ошибочные обвинения и перейдет к решению этих семейных проблем в частную плоскость", — написал в Twitter Зейн.
Также Малик сообщил, что он уже две недели не видел Джиджи, а издание TMZ отмечает, что пара разошлась около месяца назад. По всей вероятности, причиной разрыва стала ссора Зейна с Иоландой.
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