Известный певец назвал Тину Кароль "стервой" и признался, о чем из-за нее жалеет

Популярный украинский певец Алексей Диброва, он же DIBROVA, высказался о певице Тине Кароль и неожиданно назвал ее "стервой".

В свое время DIBROVA принимал участие в пятом сезоне проекта "Голос країни". Тогда он исполнил трек "Спи собі сама" и развернул два кресла – Потапа и Тины Кароль. Музыкант выбрал команду Потапенко. Как признался DIBROVA в интервью "УНИАН", о своем решении он сожалеет. Сейчас музыкант выбрал бы команду Тины Кароль, ведь убежден, что она — профессионал своего дела.

"После участия в "Голосе" я сделал много выводов. Понял, что честно, а что — нет. Где правда, а где ложь. Где фейк, где не фейк. Когда я участвовал в "Голосе", это еще было до войны, наш рынок работал иначе. И именно там я понял, как он работал тогда и на чем построен сейчас. И считаю, что сегодня гораздо лучше, чем было. А еще очень жалею, что тогда пошел к Потапу. Вернее, сожалею, что не пошел к Тине Кароль, когда она развернулась ко мне. Потому что она знает, что такое настоящие ценности, по сравнению с Потапом", — говорит артист.

Не пугает DIBROVA и то, что у Тины Кароль амплуа довольно суровой и дерзкой артистки. Сам певец называет исполнительницу "прекрасной стервой". Кроме того, он охотно поработал бы с ней в будущем или просто пообщался.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Да, она прекрасная стерва. Я ее обожаю! Я искренне хотел бы с ней пообщаться, спросить совета, возможно, даже в будущем сделать коллаборацию. Она прекрасная артистка, и это все, что я могу сказать о ней", — говорит артист.

Отметим, что Алексей Диброва выступает под сценическим именем DIBROVA. За время карьеры он сотрудничал со многими артистами, среди которых Елена Тополя, Злата Огневич, Мила Нитич, TamerlanAlena и другие. Артист пишет песни как для себя, так и для коллег по сцене.

Напомним, недавно певец NIKITA LOMAKIN высказался о сотрудничестве с Тиной Кароль. Артист также признался, возникают ли между ними ссоры.

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