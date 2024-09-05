Известный певец неожиданно стал актером и снялся в сериале "Жіночий лікар. Нове життя"

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина" можно увидеть долгожданное продолжение медицинского сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2".

В новых сериях зрители увидели исполнителя хитов "Гарно так" и "Де моя любов живе" Владислава Чижикова, более известного по сценическому псевдониму CHEEV. Для артиста съемки в сериале – это первый опыт. Хотя певец и признается, что было довольно сложно, однако очень радуется новому амплуа, ведь мечтал попробовать себя в роли актера.

CHEEV в сериале "Жіночий лікар. Нове життя"

“Это мой первый опыт съемок в сериале, немного напомнило процесс создания музыкальных видео, но в гораздо большем масштабе. Моя маленькая мечта – быть ближе к кинематографу - сбылась! Потому что, в основном, когда пишу свои песни, я вдохновляюсь фильмами и сериалами. Поэтому теперь ставлю "галочку" для себя", – делится артист.

Съемки в сериале "Жіночий лікар. Нове життя 2" подарили не только интересные эмоции и опыт, но и новую жизнь одной из песен CHEEV. И хотя своими актерскими способностями Владислав в шутку не гордится, но не скрывает, что его музыкальное сопровождение метко подчеркнул атмосферу проекта.

"Я бы с удовольствием написал сопровождение для сериала или фильма. Это было бы классно. Хотя, если я еще пойду на курсы по актерству, то в следующий раз смогу и поговорить в кадре. В треке "Де моя любов живе" есть фраза "Наш серіал чекають нові сезони", поэтому считаю, что песня предсказала свое же будущее. Она идеально легла в этот сериал, в этот эпизод. Звучит очень атмосферно!" – делится артист.

Но CHEEV не единственный певец, который сыграл в сериале. Кто еще из звезд украинского шоу-бизнеса появится в следующих сериях "Жіночого лікаря. Нове життя 2" узнаете позже. Смотрите новый сезон с понедельника по четверг в 20:00 на "1+1 Украина".

«Женский доктор» возвращается на экраны! Репортаж из-за кулис!

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