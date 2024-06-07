Известный певец ошеломил началом отношений с женой, которая раньше была с лидером "Братьев Гадюкиных"

Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, находящийся в составе ВСУ, вспомнил интересную историю знакомства с женой Лилией.

Как признался певец в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці", история любви с Лилией началась тогда, когда будущая возлюбленная выступала в составе "Братьев Гадюкиных". Тогда певица проживала с Сергеем Кузьминским, и все втроем они хорошо дружили. Однако 15 лет спустя Кувалдин осознал, что хочет связать свою жизнь с Лилией. Так, они обвенчались и обручились.

Мирослав Кувалдин. Фото: Facebook Лилии Кувалдиной

"В 95-м году Лиля пела в "Братьях Гадюкиных" и жила с "Кузей" (лидер "Братьев Гадюкиных" – прим. ред.), но женой это не назвать. Мы встретились, понравились друг другу. Отношения у нас были платонические и долгие, которые длились 10-15 лет. Потом мы решили жениться. Мы шутили, что "Кузя" ищет ей нормального жениха, что не стоит со мной связываться, потому что у меня плохой бэкграунд. От "Кузи" это было смешно слышать. Дуэлей не было. Мы обвенчались, а потом поженились, потому что родители Лили из Западной Украины и нужно было показать серьезность намерений", – поделился Мирослав.

Лилия Кувалдина. Фото: Facebook Лилии Кувалдиной

Лилия Кувалдина. Фото: Facebook Лилии Кувалдиной

Кувалдин также отметил, что в настоящее время его жена находится за границей. И добавил, что расстояние почти не повлияло на их отношения.

"Даже если бы Лиля была в Украине, думаю, что мы бы не чаще с ней виделись. Я уверен, что мы пройдем через это испытание. Конечно, легче работать над счастьем, когда ты видишь человека рядом. Но расстояние это тоже интересный вызов", – объяснил музыкант.

Напомним, недавно певец Мирослав Кувалдин признался, где проживают его двое сыновей и чем занимаются.

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