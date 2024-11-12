Известный певец ошеломил похудением за четыре месяца на 30 кило и рассекретил, как ему это удалось

Известный украинский певец Dima Prokopov, он же Дмитрий Прокопов, похудел за четыре месяца на 30 килограммов и рассказал, как ему это удалось.

В комментарии для ТСН.ua артист признался, что вес начал набирать в детстве. Исполнителю через перитонит сделали сложную операцию, после которой он прошел длительную реабилитацию и гормональную терапию. В результате это привело к набору веса. В детском возрасте Прокопов не волновался из-за своих килограммов, а вот уже в подростковом ему стало некомфортно в собственном теле.

Dima Prokopov в детстве

"В 6 лет из-за врачебной ошибки у меня произошел перитонит. Я перенес сложную операцию, после которой были месяцы тяжелой реабилитации. Плюс я должен был пройти гормональную терапию. Все это привело к стремительному росту веса. В детском возрасте меня это не беспокоило. А вот подростковый возраст уже стал вызовом. Ведь я достаточно выделялся среди других, а мне стало очень некомфортно в собственном теле", — поделился артист.

Когда Дмитрию исполнилось 19 лет, он серьезно занялся своим телом. Артист улучшил питание, соблюдал строгую диету и ежедневно упорно занимался спортом. Наконец, уже через четыре месяца исполнитель заметил потрясающий результат – минус 30 килограммов. Певец признается, что его изменениями были шокированы все – друзья, родные и знакомые.

Dima Prokopov в детстве

"В 19 лет я взялся за свое питание, начал активно заниматься спортом. Я очень хотел наконец-то изменить свою жизнь. За четыре месяца я сбросил 30 кг благодаря ежедневной упорной работе: дважды в день занимался спортом и соблюдал строгую диету. Мои изменения шокировали всех - друзья, родственники и знакомые не узнавали меня. Этот опыт научил меня, что любые препятствия можно преодолеть, если веришь в себя", — делится исполнитель.

Наконец, опыт с похудением дал Дмитрию Прокопову понять, что он может быть разным. Сейчас артист демонстрирует это в своем творчестве: "Сейчас в моих работах видно, что я могу быть разным. Я стал больше экспериментировать с образами. Например, в видео "Яскраво світи" я примеряю на себе образ мачо, чего раньше я не делал".

Dima Prokopov

Особого внимания заслуживает работа исполнителя – "Доця". В песне артист поет об отцовской любви и разлуке в семье из-за войны. Хотя в этой работе Дмитрий Прокопов только рассказчик, однако он пережил эмоции вместе с героями клипа — Андреем "Бессмертным" Трацевским и его дочерью Златой. Участники видео демонстрировали свою историю отца и дочери, в которую вмешалась война. К слову, Трацевский – белорусский доброволец, который воюет на стороне Украины.

"Мой рост виден и в работе "Доця" — нежной песне об отцовской любви и разлуке в семье из-за войны. И хотя в видеоработе я только рассказчик истории, пока клип создавался, я прожил все возможные эмоции, потому что главными героями видео стали не актеры, а отец и дочь — Андрей "Бессмертный" Трацевский и его Злата. Их история — одна из многих историй отцов и дочерей, в "особую связь" которых вмешалась великая война, потому что сам Андрей — белорусский доброволец, который с первых дней вторжения стал в защиту Украины", — поделился артист.

Напомним, недавно певец Саша Чемеров представил новую песню "Чай". Также артист восхитил зрелищным клипом на композицию.

Читайте также: