Известный певец откровенно рассказал об изменах и неожиданных предложениях романа от мужчин

Украинский певец Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD, приоткрыл занавес личной жизни.

В частности, знаменитость признался, что сейчас разошелся с девушкой после трех лет отношений. И вспомнил, как в некоторых токсических отношениях мог скочить в гречку так же, как и его партнерши.

"Самые длинные отношения были три с половиной года. Не буду вдаваться в подробности, но почувствовал, что это мне необходимо. Честно скажу, когда-то такое было (измены – прим. ред.). Мы с девушкой сходились и расходились и, наверное, через все это и так случилось. Я думаю, что мне тоже изменяли. Это было в токсичных отношениях. Не могу сказать на 100%, но я чувствую, что это было так", - рассказал LAUD в интервью "Муз_Тренд".

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

После сложных перипетий в жизни LAUD стремится найти любовь, но пока серьезных планов на полноценную семью и детей не строит. В то же время артисту важно, чтобы возлюбленная не отнимала у него свободу творчества.

"Сейчас я вышел из отношений. Я точно знаю, что мне нравятся серьезные отношения. Но чувствую, что еще не готов к семье и детям. В первую очередь я думаю о концертах и творчестве. Мне нравится, когда я сегодня здесь, а завтра там. Это то, что меня драйвит", – поделился исполнитель.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Кроме того, исполнитель заинтриговал заявлением о том, что иногда к нему могли проявлять внимание мужчины. Впрочем, как говорит LAUD, он не заинтересован в таком общении, поэтому всегда отказывался от подобных предложений от незнакомцев.

"Я не бисексуал. У парней была заинтересованность. Мне время от времени писали и приглашали меня на кофе. Для меня это всегда было окей. Я мог написать "спасибо" или просто не читал эти сообщения", — признался артист.

Напомним, недавно режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые назвал причину развода со второй женой и почему напряженные отношения с дочерью.

Читайте также: