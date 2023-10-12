Известный певец отменил тур по США и Канаде и возвращается воевать на фронт

Фронтмен группы O.TORVALD Евгений Галич сообщил об отмене выступлений коллектива в США и Канаде, где они должны были дать благотворительные концерты вместе с группой "Друга Ріка".

Галич записал видеообращение, в котором отметил, что по приказу военного руководства должен вернуться в Украину и отправиться на передовую. Как известно, с начала полномасштабной войны музыкант вступил в ряды ВСУ:

Женя Галич служит в ВСУ / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я неоднократно отмечал, говорил о том, что пока в стране идет война и действует военное положение, я, в первую очередь, военный. А дальше уже артист и музыкант. Так случилось, что я не смогу посетить тур по США и Канаде вместе с группой "Друга Ріка". Ситуация в стране меняется каждый день и сейчас ситуация такова, что по требованию своего военного руководства я должен возвращаться в Украину", – сказал в видео Галич.

Евгений Галич сообщил, что из США возвращается в Украину из-за своего военного руководства

Он отметил, что концерты "Другої Ріки" состоятся, как и планировалось. Музыкант призвал ходить на благотворительные концерты, донатить и помогать Украине.

Напомним, ранее Евгений Галич, который служит в ВСУ, рассказал, на какие деньги живет и как содержит жену и двух маленьких детей, которые сейчас находятся за границей.

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