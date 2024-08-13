Известный певец ответил, вернется ли Михаил Хома к образу Дзидзьо

Украинский шоумен Юлик ответил, вернется ли артист Михаил Хома к образу Дзидзьо.

С началом полномасштабной войны певец отказался от сценического образа "веселого бороданя". Шоумен Юлик считает, что его бывший коллега еще сможет к этому вернуться. Однако, Дзидзьо будет не таким, как был раньше. Как отметил Юлик, война изменила творчество артистов, и Михаил Хома тому не исключение.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

"Я думаю, что он сможет, но это уже будет не тот Дзидзьо, который был. Не может человек останавливаться на одном или заморозить какой-нибудь проект. "Дзидзьо" – это же не было что-то выдуманное специально. Оно было придумано в шутку. Это были приколы, которые он рассказывал, даже когда мы играли на свадьбах. Это была его часть. Это был его альтер эго. Сейчас он поменялся. Он когда-то был другим. Уже Дзидзьо не может быть таким, как был тогда", - рассказал певец в интервью Славе Демину.

Также Юлик признался, что после выхода из группы DZIDZIO поддерживает дружескую связь с Михаилом Хомой. Бывшие коллеги звонят друг другу и по возможности видятся. Правда, это происходит не часто.

Михаил Хома и Юлик / Фото: скриншот с видео

"Да, я с ним общаюсь. Не так часто, как хотелось бы. Но, когда он во Львове, как есть возможность увидеться, встретиться, я всегда стараюсь. Он время от времени звонит", — поделился артист.

Напомним, недавно бывшая жена Михаила Фомы комментировала его отказ от образа Дзидзьо. SLAVIA объяснила, почему он это сделал.

Михаил Хома отказался от образа DZIDZIO, Развод Анны Саливанчук – ЖВЛ представляет

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