Известный певец подал на развод со своим мужем после 17 лет брака

Австралийский певец, фронтмен известной в 2000-х группы Savage Garden Даррен Хейз подал на развод со своим партнером, Ричардом Калленом.

Пара была вместе 17 лет. Как пишет портал TMZ, в понедельник, 18 сентября, Хейз оформил необходимые документы на расторжение брака и подал их в суд. Как причину, музыкант указал "непримиримые разногласия".

Отметим, что о своем разрыве Хейз и Каллен объявили еще в мае этого года, однако официально подали документы только сейчас. Тогда Даррен написал пост, исполненный благодарности экс-мужу за все 17 лет, проведенных вместе.

Даррен Хейз с экс-мужем / Фото: instagram.com/darrenhayes

Также певец ответил на предположения относительно того, почему они разошлись.

"Поскольку люди будут спрашивать, позвольте мне ответить на неприятные вопросы, чтобы навсегда убрать их с дороги – нет, здесь нет никакого скандала, о котором можно было бы сообщить, неверности или вины третьего лица", – сказал тогда Хейз.

Экс-муж Даррена Хейза с их домашним любимцем / Фото: instagram.com/darrenhayes

Артист добавил, что они остались "лучшими друзьями".

Напомним, что Даррен Хейз и художник Ричард Каллен провели частную церемонию бракосочетания 23 июля 2005 года. 19 июня 2006 года они стали гражданскими партнерами. А после принятия закона о разрешении на женитьбу однополых пар в Калифорнии, Даррен и Ричард официально заключили брак 15 июля 2013 года.

Даррен Хейз в 2004 году / Фото: Getty Images

Даррен Хейз – известный австралийский певец, экс-фронтмен группы Savage Garden. Среди самых популярных песен коллектива "To the Moon & Back", "Truly Madly Deeply", "I Miss You", "Strange Relationship" и другие.

