Известный певец поддержал Наталью Могилевскую в конфликте с экс-Зианджей

Vlad Darwin напомнил артистке, как Могилевская ей в свое время помогала.

Известный украинский певец и композитор Vlad Darwin не остался в стороне от конфликта между Натальей Могилевской и экс-Зианджей, ныне Zi Faamelu.

В свое время Vlad Darwin и Zi Faamelu, тогда еще бывшая певцом Борей Апрелем, участвовали в "Фабрике звезд 2" в 2008 году. Продюсером "Фабрики" была Могилевская. Влад напомнил эксЗиандже, что Могилевская ради нее бросала множество своих дел, чтобы прийти на помощь:

"Она приняла на себя значительную часть давления, которое адресовалось тебе. Могла этого не делать, не рисковать, не инвестировать, не разделять с тобой ответственность за твой тернистый путь, который начался до "Фабрики". И тогда не было бы "разоблачающих" рассуждений" в сторис о ее некорректности, которые показывают в не самом лучшем свете тебя", — отметил Дарвин.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артист также добавил, что из всех 16 участников "Фабрики звезд" Могилевская по-максимуму отдала именно Борису Апрелю.

Напомним, ранее певица-трансгендер Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель. К нему популярность пришла после участия в шоу "Фабрика звезд" в 2008 году. Но в 2018-м, после длительного затишья, певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голосу країни". На проекте Апрель представился как Зианджа. Позже знаменитость дала о себе знать как Zi Faamelu.

Наталья Могилевская и Zi Faamelu / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В январе Zi Faamelu рассказала, что клипмейкер Алан Бадоев, певец Макс Барских, и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский испортили ее карьеру. По ее словам, они считали тогда еще Борю Апреля угрозой и конкурентом, поэтому "делали все, чтобы избавиться от нее". Она добавила, что продюсер Наталья Могилевская поддержала это решение.

Также Zi Faamelu призналась, что ее очень оскорбляет, что Могилевская все еще называет ее Борисом.

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