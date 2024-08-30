Известный певец получил серьезное осколочное ранение головы на фронте: "Хотелось исчезнуть"

Украинский певец, лидер группы "Роялькіт" Роман Гаман рассказал о тяжелом ранении на фронте и перенесенной операции.

Так, Роман еще с начала января 2023 года защищает Украину в рядах ВСУ на Запорожском направлении. К сожалению, выполняя одну из боевых задач, он был тяжело ранен. В частности, вражеский осколок прилетел музыканту прямо в голову, когда он находился в укрытии. По словам фронтмена группы "Роялькіт", несмотря на отсутствие каких-либо болевых ощущений, тогда ему было невыносимо тяжело воспринимать этот мир.

"Ранение произошло в Малой Токмачке. Мы были в укрытии, но залетело прямо внутрь. Без звука, без ничего, просто словно кнопка нажалась и все пространство застелилось желто-белым цветом вспышки. Я понял, что я ранен. Прислушался к себе и понял, что совсем не ощущал тела. Просто есть цвет и точка, которая думает, и остался внутренний диалог. Но понимаю, что если я думаю, то ранен, а не умер. Меня ребята затащили за машины и когда пришел в себя, сделал очень глубокий первый медленный вдох. Было очень сложно дышать. Ранение в голову. Обломок вошел прямо в мозг и там и остался. Мозг боли не испытывает, поэтому мне не было больно, но была такая слабость, что хотелось просто исчезнуть. Было невыносимо даже смотреть и воспринимать, что я жив", – рассказал Гаман в интервью "Ukrainian Witness".

Роман Гаман и группа "Роялькіт"

В результате, раненый певец был вовремя госпитализирован и прооперирован, что и спасло ему жизнь. Гаман даже показал, как выглядит его голова после заживления.

"Меня перебинтовали, очень быстро эвакуировали и проснулся я уже после операции в Запорожье. Шрам получился хорошим. С хирургом очень повезло", – признался артист.

Роман Гаман

К тому же музыкант даже уже вернулся к творчеству. В частности, выпустил новую песню "Токмачка", обложкой для которой стал настоящий снимок с МРТ Романа, где виднеется вражеский обломок в его черепе.

Обложка песни "Токмачка"

"И когда мне делали снимок, я скинул своим ребятам с "Роялькіт". А они мне сказали, что это годится на обложку альбома", — добавил артист.

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