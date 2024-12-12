Известный певец послал нах*й Тину Кароль после объявления участников нацотбора на "Евровидение"

Лидер украинской панк-группы "Хейтспич", вокалист Дмитрий Однороженко публично послал певицу Тину Кароль.

Случилось это после объявления участников нацотбора на "Евровидение". К слову, коллектив "Хейтспич" подавал заявку на участие в конкурсе, но в лонглист музыканты не попали.

Дмитрий в соцсети X опубликовал пост, где процитировал прямой язык продюсера нацотбора Тины Кароль, которая указывала, что было немало мощных песен, которые не попали в список участников из-за нарушений правил конкурса. Лидер "Хейтспич" подчеркнул запрет на использование ненормативной лексики и написал: "Ой, да иди нах*й".

Дмитрий Однороженко послал Тину Кароль

"Мне было очень досадно, ведь многие сильные песни не попали в список участников из-за несоответствия правилам нацотбора. А именно: были выданы или исполнялись раньше, дольше трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована раньше, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", — писала Кароль.

Однако, общаясь с подписчиками в комментариях, Дмитрий отметил, что в их конкурсном треке именно нецензурной лексики не было. Поэтому остается неизвестно, почему "Хейтспич" не попал в список участников.

"На самом деле, именно мата, насколько я помню, не было", — прокомментировал Дмитрий.

Напомним, организаторы нацотбора на "Евровидение-2025" объявили имена 20 участников, которые могут попасть в список финалистов. Кто претендует представлять Украину на международном конкурсе – смотрите в нашем материале.

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