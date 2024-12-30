Известный певец после отказа от нацотбора на "Евровидение-2025" прошел в отбор другой страны

Teslenko после скандала в Украине попал в лонглист за границей.

Украинский певец Teslenko после расторжения договора об участии в украинском нацотборе на "Евровидение-2025" сделал неожиданное заявление.

В своем фотоблоге Александр Тесленко (настоящее имя Teslenko) поделился с фанами известием, что вскоре снова попробует свои силы в отборе на "Евровидение". Правда, воплощать мечту артист решил уже не от Украины, а от Сан-Марино. Как оказалось, раньше Teslenko тайком от всех подал туда свою конкурсную композицию. В конце концов, иностранные судьи высоко ее оценили и пригласили украинца на следующий этап прослушиваний.

Александр говорит, что не собирается отказываться от своих корней, напротив, стремится заявить о Родине на еще большую аудиторию. И знаменитость делится, что его конкурсная песня транслирует украинские мотивы. Удастся ли Teslenko пройти в финал отбора на "Евровидение-2025" в Сан-Марино, станет известно позже.

Teslenko

"Хотели держать это в тайне, но наша заявка пройшла в лонглист нацотбора в Сан-Марино. Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом страны. И мы хотим усилить присутствие украинцев на "Евровидении". Да, я мечтал представлять Украину, но, учитывая обстоятельства, попытаюсь сделать это от другой страны", — заявил Teslenko.

Напомним, недавно в Сети ходили слухи о похожей ситуации с певицей Олей Поляковой. Поговаривали, что звезда тайком готовится представлять другую страну на "Евровидении-2025". В итоге она вышла на связь и ответила, правда ли это.

Читайте также: