Известный певец признался, как изменил отношение к Олегу Виннику во время войны: "Люди все знают"

Украинский певец Юлик высказался о поведении своего коллеги, артиста Олега Винника.

Исполнитель еще до начала полномасштабного вторжения был знаком с "лидером волчиц" благодаря совместной работе на съемочных площадках. Однако Юлик признается, что теперь он негативно относится к певцу, потому что звезда не использует все свои возможности, чтобы помогать украинской армии. И добавил, что осуждает молчаливую политику коллеги, живущего сейчас за границей.

"Мы с Олегом знакомы лично. Снимались в одном из телешоу. Насчет его поступка: мне совершенно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка – ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Старания исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное искренним", — сказал Юлик в интервью "Фокусу".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, недавно певец Юлик высказался о распаде группы "Dzidzio" и общается ли с бывшим солистом Михаилом Хомой.

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